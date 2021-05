Vanessa Martins fez no início desta semana uma publicação na sua conta oficial de Instagram onde defendia que as mulheres deveriam parar com o uso excessivo dos filtros de Instagram que modificam as feições do rosto.

As palavras inflamadas de Vanessa geraram discórdia entre as seguidoras e, como seria de esperar, as críticas não se fizeram tardar.

Em resposta aos comentários de quem afirma: "criticas os filtros mas fazes botox", a digital influencer explica o seu ponto de vista.

"Primeiro, o botox não muda as feições do meu rosto. Esta é a minha cara com e sem botox. Por acaso já estou sem botox", garante, referindo que o tratamento dura apenas quatro meses.

"É um tratamento de prevenção de rugas... nada tem a ver com filtros no Instagram que mudam a nossa cara, aumentam os nossos lábios, metem o nariz mais fino, fazem os olhos maiores", explica.

"Estes lábios são meus, nunca alterei nada no meu rosto. Tudo é meu", garante, dando conta de que apenas colocou "maminhas" quando tinha 21 anos. "Não tenho rabo, não tenho nada dessas coisas. Mas não julgo quem faça, só que isso não tem nada a ver com filtros no Instagram", defende.

"A ideia é só criar uma consciencialização, sei que não vai mudar nada... mas estamos aqui a tentar partir pedra. Aconteça o que acontecer, já deu para mexer um bocadinho nas coisas", termina, feliz pelos muitos comentários positivos que a sua partilha teve.

Leia Também: Apelo de Vanessa Martins: "Quem inventou a merda de sermos todas iguais?"