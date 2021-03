Nem todos concordaram com o desfecho do programa da TVI e são muitas as reações que se espalham pelas redes sociais.

Depois de ter sido anunciado que Joana Albuquerque era a grande vencedora do 'Big Brother - Duplo Impacto', as reações não tardaram em surgir nas redes sociais. Como seria de esperar, nem todos concordaram com o desfecho desta edição, e foram muitas as críticas que se fizeram notar na Internet. "Autêntica palhaçada"; "Só fico com pena das pessoas que se identificam com ela, demasiado ridículo"; "Foi pura manipulação"; Estes foram alguns dos muitos comentários feitos numa publicação na página oficial de Instagram do programa. No entanto, as reações não foram apenas negativas, pois também houve aplausos: "A Joana foi a protagonista"; "Joana rainha, o resto nadinha"; "É só melão por aí! Já diziam em tempos: aceitem que dói menos". Veja todas as manifestações dos internautas abaixo: Leia Também: Joana foi a grande vencedora do 'Big Brother - Duplo Impacto' Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram