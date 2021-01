Sofia Ribeiro foi uma das pessoas que viajou no final do ano passado, tendo escolhido o Brasil como destino. Já regressada de 'terras de Vera Cruz', a atriz usou a sua conta de Instagram para lamentar a falta de amor e empatia que tem notado nas redes sociais, sobretudo numa fase tão crítica como aquele por que o país está a passar neste momento.

Nesta mesma publicação, a artista aproveitou ainda para responder às críticas que recebeu por ter viajado.

"Tenho visto em outras contas e recebido também eu, umas mensagens a criticar por ter viajado. Não ia falar sobre o tema porque tenho a consciência tranquila dos meus atos enquanto cidadã e pessoa individual. Mas a hipocrisia mexe-me com os nervos. Eu só posso falar por mim!", notou.

"Em 2020 limitei as pessoas com quem estive, as vezes que saí à rua ou a espaços públicos. Inclusive no verão, quando já grande parte andava no laréu como se na fosse!", adianta.

Sofia explica desta forma que, ao contrário de muita gente, ela e a família decidiram não passar o Natal nem o final de ano juntos. "Estive 20 dias no Brasil e jantei três vezes fora. Nunca em lugares populares que aí sim, só de passar de carro era surreal", recorda.

"Voltei por compromisso e para dar a apoio a familiares. Se não, não vou ser também eu hipócrita. Confinar por confinar estaria confinada lá, em casa, a apanhar sol da piscina", confessa.

"Estamos todos num momento de rutura. Exaustos disto tudo, sedentos de recuperar as nossas vidas! Mas parece-me que não será virando-nos uns contra os outros que vamos conseguir!", termina.

Eis a publicação completa.

