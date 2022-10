Britney Spears fez uma publicação no Instagram onde, segundo a imprensa internacional, se mostrou contra as mulheres que dizem para não mostrarem os corpos na rede social. Os fãs de Selena Gomez não tardaram a suspeitar que as palavras poderiam ser dirigidas à cantora. Isto porque, em 2016, nos American Music Awards, Selena disse, apontando para as jovens: "Não quero ver os vossos corpos no Instagram".

Após toda a polémica, Britney fez questão de deixar uma nova mensagem no Instagram para esclarecer o seu propósito ao falar "das suas crenças sobre mulheres que julgam outras mulheres pelos seus próprios direitos em se expressarem".

"O que disse não tinha nada a ver com alguém em específico. Era claramente um assunto com o qual todas as mulheres tiveram de lidar", explicou. "Honestamente, refiro-me aos meus dias quando era mais jovem e fui duramente discriminada... homens em entrevistas a falar dos meus seios na TV", continuou, destacando ainda que Selena também terá passado pelo mesmo.

Britney afirma que "admira" Selena Gomez e tem "muito respeito" pela colega e amiga. Veja a publicação na íntegra:

