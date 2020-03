Manuel Luís Goucha elegeu as cores claras para o look com o qual brilhou esta sexta-feira na emissão em direto do programa 'Você na TV'. Um 'modelito' a que ninguém ficou indiferente... nem mesmo Filomena Cautela.

"Cristo, que estilo. Morro. Morro", brincou a apresentadora na legenda de uma das fotografias onde Goucha exibe o seu elegante look de sexta-feira.

Também os fãs não pouparam nos elogios. Veja as fotos na galeria e perceba porquê.

Leia Também: Cristina Ferreira reage após ser criticada por decidir voltar ao trabalho