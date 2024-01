Cristina Ferreira foi 'apanhada' a falar com João Patrício durante o direto do 'Dois às 10', esta quinta-feira, dia 11 de janeiro.

Aconteceu durante a atuação de Marcello e Tiago no programa da TVI, onde cantaram 'Solteirando'.

O momento foi destacado pela apresentadora no Instagram. "Mini reunião urgente com o João Patrício a meio do programa", disse numa publicação que fez nas stories, tendo acrescentado um emoji a rir às gargalhadas.



© Instagram_dailycristina

Para ver este momento, clique aqui.

Leia Também: Francisco Monteiro e Márcia Soares já deram o primeiro beijo