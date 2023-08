As férias em Ibiza já terminaram, mas Cristina Ferreira não quis deixar de fazer uma dedicatória a três amigos especiais que estiveram consigo durante os últimos dias, Rubén Correia, Catarina Duarte e Bruno Cabrerizo.

Numa publicação onde partilhou uma fotografia de cada um tirada durante estes dias de férias, a apresentadora falou sobre os três, de como começou a relação com cada um e o que significam para si, tudo isto com algum humor à mistura.

"Post final da apresentadora. O casting para este programa começou há muitos anos. A Catarina foi 'escolhida' há 17 anos, o Rubinho há 10 e o Bruno há 8", começou por escrever Cristina.

"O Rubinho era produtor no 'Dança com as Estrelas' e tornou-se meu amigo devagar. Fiz com ele tantos programas. Depois saiu da televisão e começaram os almoços, depois os fins de semana, as viagens e uma amizade tão cimentada que se cola a amor. É das melhores pessoas que conheço. Muitoooooo bom amigo, não falha uma vez, atencioso, preocupado, divertido, cheio de pancadas, incluindo fazer a cama nos hotéis, come e come e come, é elegante, parece que não parte um prato, refilão, virgem como eu, trabalhador, inteligente e insubstituível", partilhou Cristina.

"A Catarina é irmã, com tudo o que essa palavra encerra. Foi o 'Você na TV' que nos juntou. É a melhor e mais apaixonada agente de viagens que eu conheço. Está sempre pronta a ir. Refila mas depressa fica bem. É doce e romântica. Diz tudo de uma forma tão genuína que espanta. Sonha com o príncipe que há de chegar. Usa sempre uma mola na cabeça que o Rubinho odeia. É amiga amiga e havemos de estar juntas até no lar", afirmou, num comentário divertido.

"O Bruno conheci-o no 'Dança' e fomos sempre mantendo o contacto na sua difícil vida entre Brasil, Itália e Portugal. Trabalhador e focado como ninguém. Pensa muito, é um pai extraordinário, faz mais reels do que devia, é suave, vive no mundo dele, ao ritmo dele, perfeito companheiro de viagem, perspicaz, muitoooooo bonito, e capaz do que quiser. É viciado em coisas doces. Dança sem falhar. Tem três telefones. E conseguiu não ser afogado pelo Rubinho. Saímos de Ibiza hoje com uma pulseira da amizade no braço. Daquelas coisas que se fazem na adolescência. E que duram uma vida inteira. Obrigada por tornarem a minha vida mais leve. E as férias mais cansativas", concluiu a apresentadora

