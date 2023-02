Cristina Ferreira dedicou a noite de terça-feira, 31 de janeiro, a uma saída de amigos. A apresentadora jantou fora no restaurante Oitto, do chef Carlos Afonso, e logo depois foi assistir a um espetáculo no Teatro Tivoli.

'Nem a Ponta do Mindinho', de Inês Aires Pereira e Raquel Tillo, foi a escolha de Cristina.

"São as maiores. Imperdível. E batam palmas", declarou a comunicadora da TVI ao posar no final do espetáculo ao lado das duas protagonistas.

