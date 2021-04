Cristina Ferreira não ficou indiferente à morte do príncipe Filipe, que morreu hoje, aos 99 anos, no Castelo de Windsor, e começou o programa 'Cristina ComVida' a recordar a vida do marido da rainha Isabel II.

Além da emissão, também nas redes sociais a apresentadora fez questão de destacar o assunto do dia com uma publicação na qual demonstrou a sua admiração pelo duque.

"Príncipe Philip morreu hoje aos 99 anos. Viveu toda a vida ao lado da rainha abdicando da sua profissão, do seu futuro. Dizem que só ele teve o privilégio de a tratar como mulher normal. E ela gostava disso. Quem viu a série The Crown facilmente percebe a personalidade extraordinária deste homem. Eu, pelo menos, rendi-me", escreveu Cristina na legenda de duas fotografias do casal real.

