Cristina Ferreira anunciou esta noite nas suas redes sociais uma novidade inesperada... ou neste caso duas. De forma inédita, a apresentadora revelou o nome dos dois convidados que esta sexta-feira, dia 20, marcam presença no 'Programa da Cristina', da SIC.

A estrela das manhãs recebe Tony Carreira, que se prepara para regressar aos palcos em 2020, e Luís Montenegro, candidato à presidência do PSD.

"O REGRESSO, amanhã no 'Programa da Cristina'. Uma entrevista aguardada ao cantor mais aclamado (vai voltar a encher o Altice Arena) do país. Segue-se Luís Montenegro, candidato à presidência do PSD. Dois homens. Duas, diferentes, conversas", enalteceu Cristina ao dar a novidade aos fãs.

