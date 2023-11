Cristina Ferreira é uma das caras mais conhecidas do país, contudo, há um lado da sua vida que sempre fez questão de reservar: o filho.

"Nunca mostrei o Tiago. O pai do Tiago tem um perfil privado e partilha com os amigos dele", explicou numa conversa com Leonor Seixas e Cláudio Ramos.

"É uma sensação muito boa", diz, referindo-se à decisão que tomou em não mostrar o jovem nas redes sociais.

"Ele tem 15 anos, já começa a ir comigo a sítios. Agora tem muita noção de quem eu sou, de como é a minha vida, portanto. Um dia destes se ele aparecer não há problema nenhum", diz, por fim.

Recorde-se que Tiago é fruto do relacionamento terminado de Cristina Ferreira com António Casinhas.

