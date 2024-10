Cristina Ferreira aproveitou um dos seus dias de folga, esta sexta-feira, dia 4, para passar tempo de qualidade com o filho, Tiago, de 16 anos.

Tal foi partilhado pela própria apresentadora na sua página de Instagram.

"Vim a Lisboa com o meu filho. Como agora é impossível estar com ele à noite, com a apresentação do 'Secret Story', tornei as sextas feiras o nosso dia", revelou Cristina, notando que aproveitou para ter um almoço a dois.

À tarde aproveitou para conhecer "o novo espaço de arte moderna da cidade" na Fundação Calouste Gulbenkian.

"Chama-se reequilibrar a vida", terminou.

Veja as imagens deste dia na galeria.

Leia Também: Maria Botelho Moniz posa para capa da revista 'Cristina' com o filho