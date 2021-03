A TVI preparou para o fim de semana de Páscoa uma emissão especial. Os detalhes da programação de sexta-feira, sábado e domingo são agora revelados ao detalhe.

Sexta-feira é dia de estreia

Na noite de sexta-feira, dia 2, estreia o novo 'All Together Now Kids', um "programa impressionante até ao último segundo" - promete o canal.

Sábado é dia de 'Cristina ComVida'

Mas "as surpresas não ficam por aqui" e Cristina Ferreira é a grande aposta da TVI para sábado: "Cristina ComVida [o novo programa de Cristina Ferreira] vai ser a sua companhia na tarde de sábado".

Ainda antes de Cristina Ferreira entrar em direto, Manuel Luís Goucha entrevista Sónia Araújo em mais um 'Conta-me' - logo a seguir ao 'Jornal da Uma'.

Domingo há uma emissão inovadora e Goucha entra em ação

"No domingo prepare-se para celebrar a Páscoa com a Missa do Domingo de Páscoa e com o 'Somos Família'. Numa operação inovadora em televisão, a TVI preparou uma tarde de Páscoa inesquecível que junta, numa só emissão, mas em 2 estúdios diferentes, os programas 'Em Família' e 'Somos Portugal'", começa por anunciar a estação de Queluz de Baixo.

Aos principais rostos dos programa 'Em Família' e 'Somos Portugal' junta-se Manuel Luís Goucha, o "mestre de cerimónias" desta festa. O apresentador "vai andar pelos dois cenários, numa espécie de pingue-pongue constante".

A Operação Páscoa da TVI termina com uma nova emissão de 'All Together Now', onde "as emoções serão vividas à flor da pele a cada minuto".

