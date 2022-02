Liliana Almeida foi a concorrente escolhida para deixar a casa mais vigiada do país este domingo, 20 de fevereiro, e Cristina Ferreira não tardou a deixar uma mensagem no Instagram depois da gala.

A apresentadora do programa da TVI partilhou duas fotografias onde aparece de mãos dadas com a cantora, assim que a mesma chegou ao estúdio, e disse: "Dar a mão ao outro é a única coisa que nos deve nortear. A nossa verdade pode não ser a do outro. Empatia. Amor. Respeito".

Palavras que foram aplaudidas por Katia Aveiro e muito elogiadas por outros seguidores, entre eles Rúben Pacheco Correia. "Deste hoje uma lição de amor, de respeito, de compreensão. Não tem razão quem fala mais alto, mas quem consegue ouvir e compreender o outro. E tu és assim. Tenho a certeza que, sobretudo hoje, todos aqueles que te seguem estão muito orgulhosos de ti", escreveu.

Quem também não tardou a comentar foi Bruno de Carvalho: "A sério?".

© Instagram

