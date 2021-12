Cristina Ferreira não tem medo de arriscar no que aos seus visuais diz respeito. A apresentadora sempre gostou de marcar pela diferença e de dar nas vistas com combinações mais arrojadas, como é o caso daquela que aqui evidenciamos.

Na sua conta de Instagram, a apresentadora destacou um look com o qual posou para a edição de dezembro da sua revista. Trata-se de um coordenado de padrão animal, conjugado com um vestido em tule branco.

"Talvez me vista assim no Natal", referiu a apresentadora.

Ora veja:

