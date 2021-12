Cristina Ferreira estreou-se esta terça-feira, dia 7 de dezembro, num espetáculo de stand-up comedy. A apresentadora foi convidada a fazer parte do cartaz de um novo espetáculo de Salvador Martinha - 'Teremos sempre stand-up'.

A comunicadora dividiu o palco do Teatro Tivoli com Salvador e ainda com os restantes convidados, Tantanka e Jel.

Para a ocasião, a diretora de ficção e entretenimento da TVI elegeu um look de diva. Vestida para uma noite de gala, Cristina brilhou com um deslumbrante vestido comprido repleto de lantejoulas. Mas não foi a única, também Salvador Martinha surgiu vestido a rigor, de fato e laçarote.

"Noite de estreia", escreveu Cristina Ferreira ao partilhar com os seguidores as imagens que marcaram os últimos momentos antes de subir ao palco. Espreite a galeria para vê-las.

