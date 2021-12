Cristina Ferreira nunca negou um bom desafio e esta é uma prova disso. A apresentadora da TVI ir-se-á estrear na comédia num espetáculo de Salvador Martinha hoje, no teatro Tivoli.

"Dizem que hoje vou ali ao teatro Tivoli fazer stand up num espectáculo do Salvador Martinha. Ainda estou para perceber porquê, mas, adiante", brinca na sua conta de Instagram.

"Começo em reuniões agora às 8h, tenho 3 programas para gravar, vou para Lisboa logo a seguir, vou, portanto, fresquinha para dizer umas coisas. Que é como quem diz, tenham medo", adianta.

"P.S. O Salvador disse-me para eu ir vestida de forma simples, que no stand up é tudo muito descontraído. O que ele me foi dizer...", completou.

Leia Também: Cristina Ferreira em espetáculo de stand-up com Salvador Martinha