Cristina Ferreira está de volta, depois de cumprir o isolamento profilático por ter estado em contacto com um caso positivo de Covid-19. A apresentadora regressou esta quinta-feira à TVI, onde esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, no 'Você na TV'.

A diretora de Entretenimento e Ficção da estação de Queluz explicou como é que foram estes últimos dias em casa, respondendo ainda aos recentes rumores sobre a equipa do programa 'Dia de Cristina'.

E após a conversa com Goucha, a apresentadora recorreu ao Instagram para partilhar um vídeo de apelo para que sejam cumpridas as medidas de segurança por causa da pandemia.

Na legenda das imagens, Cristina escreveu: "Deixo aqui o vídeo do qual falei no programa. Tenham cuidado. Estamos num pico grave de infeção. Esta é a altura de recolhimento. Por todos".

