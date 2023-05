Com o início da noite, as redes sociais começaram a ser o palco dos primeiros registos do concerto da banda em Portugal.

Depois de Cristina Ferreira ter mostrado que não perdeu a oportunidade de ver os Coldplay em Portugal, e de Pedro Ribeiro ter captado uma fotografia ao lado da banda, agora foi Vanessa Oliveira a revelar que também está no Estádio de Coimbra. Esta quarta-feira, dia 17 de maio, é o primeiro dos quatro concertos da banda em Portugal. Entre as muitas centenas de portugueses estão alguns famosos. "Coimbra 2023", apenas escreveu Vanessa Oliveira na legenda da fotografia que destacou na sua página de Instagram, mostrando-se no meio da plateia. De recordar que a banda sobre novamente ao palco do Estádio de Coimbra nos dia 18, 20 e 21.