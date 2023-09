'De preto, nunca me comprometo'. Foi certamente isto que Cristina Ferreira pensou na hora de escolher o look da segunda da gala do novo 'Big Brother', aposta ganha tendo em conta os elogios que é possível encontrar nas redes sociais.

A apresentadora conduziu a noite de expulsão com um vestido muito elegante da marca britânica Solace London, com a peça a custar 490 libras (569,40 euros), como pode conferir aqui.

"Muito linda e com uma elegância", "irrepreensível", "aprovadíssimo" e "um dos melhores" são alguns dos comentários deixados na publicação onde Cristina mostra os detalhes do vestido.

Confira na galeria as fotografias do look.

