Cristina Ferreira destacou na sua página de Instagram o look que escolheu usar no 'Diário Especial' do 'Big Brother' desta quinta-feira, dia 23 de novembro.

Nas stories da rede social, a apresentadora publicou um vídeo -antes do programa da TVI - onde aparece em frente a um espelho e diz: "Hoje vamos dançar ao ritmo dos concorrentes do 'BB'".

De seguida, mostrou em detalhe o vestido. Trata-se de um modelo em preto com detalhes em dourado e franjas. Veja o vídeo da galeria.

Leia Também: Concorrente do 'BB' respira de alívio. Saiba quem continua nomeado