As escolhas das roupas para apresentar o 'All Together Now' surpreenderam muitas vezes o público, e alguns dos looks de Cristina Ferreira foram agora destacados pela própria no Instagram.

A estrela da TVI decidiu reunir vários visuais usados na apresentação do formato, perguntando aos fãs qual o preferido.

"Estes foram os últimos looks usados no 'All Together Now'. Qual gostaram mais? Até logo à noite", escreveu.

Após a partilha, rapidamente a caixa de comentários recebeu diversas opiniões. Veja os visuais e todas as reações abaixo:

Leia Também: Cristina Ferreira mostra-se de 'cara lavada'. "Tão linda"