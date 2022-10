É caso para dizer que 'sextou' para Cristina Ferreira. A apresentadora fez uma publicação na sua conta de Instagram na qual se mostra pronta para aproveitar o fim de semana.

Partilhando uma fotografia onde exibe o visual que escolheu para esta noite, a comunicadora escreveu na legenda da publicação: "#acristinavaiaolux".

Conforme poderá ver pela imagem, Cristina optou por uma combinação preta, destacando-se o top com lantejoulas e as botas acima do joelho.