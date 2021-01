Após a estreia de 'Dois às 10', o novo formato das manhãs da TVI, Cristina Ferreira não tardou em reagir para se mostrar satisfeita com a prestação dos apresentadores, Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos.

A diretora de entretenimento e ficção do canal registou para as redes sociais uma fotografia com a dupla, na qual aparece também o realizador João Patrício, e na legenda da mesma revelou-se "feliz" com a primeira emissão.

"Feliz. Felizes. A vida e o futuro. Televisão rima com emoção. Mas também pode com sonho", lê-se.

A apresentadora avivou ainda a memória do público de que na parte da tarde Manuel Luís Goucha também vai estrear o seu novo programa, 'Goucha'.

