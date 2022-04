Cristina Ferreira viajou esta segunda-feira, 4 de abril, para Cannes. A apresentadora encontra na companhia do realizador João Patrício de outros elementos da sua equipa, tal como revelam as suas mais recentes partilhas na rede social Instagram.

"Vamos para Nice. Vamos mais uma vez a Cannes, onde vamos ver coisas extraordinárias para a televisão. Trabalhar assim, dá gosto", realçou a diretora de ficção e entretenimento momentos antes de embarcar, anunciando assim que irá marcar presença no Festival Internacional Des Séries de Cannes.

Já no local, a comunicadora partilhou as primeiras imagens com os seguidores. Espreite a foto abaixo e os vídeos disponíveis na galeria



© Reprodução Instagram/ Cristina Ferreira

Leia Também: Marco Costa elogiado por Cristina. "Falas de uma forma bonita da Vanessa"