Marco Costa foi um dos protagonistas da mais recente gala de 'Big Brother Famosos. No último domingo, o famoso pasteleiro viu ser transmitida em direto a sua curva da vida.

Marco falou sobre todo o seu percurso de vida, sem esquecer o casamento com Vanessa Martins. Deixando de lado as mágoas que o divórcio trouxe, o pasteleiro agradeceu os sete anos de felicidade que viveu com a digital influencer e o quanto esta o ajudou a dar início ao negócio do qual hoje é dono.

A atitude generosa e humilde de Marco foi elogiada pela apresentadora Cristina Ferreira. "Falas de uma forma muito bonita da Vanessa e da forma como num período em que vocês estiveram juntos ela te ajudou, ajudou-te muito a nível profissional. Mesmo que as coisas não tenham dado certo, é esse amor que tu gostas de celebrar, a forma como vocês os dois contruíram alguma coisa", realçou a comunicadora, emocionada com as palavras de Marco.

"Acho que é mais o respeito, porque construímos os dois. Estou onde estou com a ajuda da Vanessa, e a Vanessa está onde está com a minha ajuda. Fomos um casal que nos ajudámos muito um ao outro e, às vezes, só tenho pena que existam coisas que se esquecem... mas eu faço a minha parte", reagiu o famoso pasteleiro.

"Já disse ali, sem saber se ia passar, disse e digo aqui em direto: só quero o melhor para ela e para a família dela, que durante sete anos também foram a minha família. É só isso que quero para ela", terminou.

