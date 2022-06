Cristina Ferreira teve esta quarta-feira, 22 de junho, uma noite diferente do habitual. A comunicadora reuniu um grupo de amigos para juntos fazerem por Lisboa uma "tour para descobrir os melhores moscow mule da cidade".

"Se alguma vez me imaginei nisto. Vamos de limusine com a Schweppes Portugal a vários locais de Lisboa", contou a comunicadora ao partilhar nas redes sociais as primeiras imagens desta aventura.

Entre os amigos escolhido por Cristina encontrava-se Zé Lopes, repórter da TVI. Espreite as imagens na galeria para ver todos os restantes elementos do grupo.

Leia Também: Cristina Ferreira feliz com sucesso de 'Festa é Festa'. "Que continue"