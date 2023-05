Cristina Ferreira seguiu para um jantar especial depois de ter estado no interior da casa de 'O Triângulo', onde acompanhou Tiago Graça à saída.

A apresentadora esteve reunida com os quatro protagonistas da novela 'Queridos Papás', a mais recente aposta da TVI na área da ficção nacional.

"Vim jantar com os 'Queridos Papás'", escreveu Cristina na legenda, revelando ainda que tudo aconteceu no restaurante Seen, em Lisboa.

