Neste que é o seu 4.º dia de quarentena, Cristina Ferreira disse 'não' às roupas desportivas e decidiu arranjar-se para manter a "normalidade".

Nas redes sociais, partilhou um desabafo sobre as dificuldades do teletrabalho e explicou o porquê de se ter produzido um pouco mais do que nos últimos dias.

"Desde sexta feira que nunca mais saí de casa. Tenho ainda comida em casa e não precisei de nada. Estamos todos, equipa, a trabalhar a partir de casa. E não imaginam o difícil que é editar programas e inserir coisas novas assim à distância. Mas estamos a fazer o nosso melhor. Confesso que estive em roupa de ginástica os dias todos. Hoje decidi, eram 7 da manhã, arranjar-me. Porque a aparente normalidade nos pode ajudar à sanidade mental. E sabemos que isto ainda pode demorar", escreveu.

