Cristina Ferreira e Marco Costa já se conheciam há vários anos, principalmente pelas presenças do pasteleiro no 'Você na TV', mas os dois estiveram em constante contacto quando Marco entrou no 'Big Brother Famosos 2', que Cristina apresentou.

Daí acabou por sair uma forte amizade que, ainda hoje, ambos fazem questão de manter viva.

Por isso mesmo, Cristina e Marco foram almoçar juntos na tarde desta quinta-feira, dia 21 de setembro, o que mereceu que a comunicadora fizesse uma partilha nas redes sociais.

"Hoje vim almoçar com o Marco Costa ao seu Tokei Sushi House, um restaurante de sushi espetacular. Admiro mesmo a força deste miúdo. Merece o melhor do mundo", fez notar Cristina na legenda da publicação.

Leia Também: Joana Marques 'provoca' Cristina Ferreira: "Sempre juntas"