Se há coincidências esta é com certeza uma das mais improváveis, ou talvez não. Como é habitual, Cristina Ferreira usou a sua conta de Instagram para mostrar aos seguidores o visual que escolheu para apresentar o seu programa hoje, na TVI.

O destaque do look foram as calças à boca de sino de Elisabetta Franchi, alvo dos mais diversos elogios.

Contudo, entre os comentários, também surgiram seguidores que notaram uma coincidência: Diana Chaves usou umas calças iguais no programa 'Casa Feliz'.

A questão que se coloca agora é: a quem ficou melhor esta peça?

Partilhe connosco a sua opinião!

