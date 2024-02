Os fãs de Cristina Ferreira ficaram em 'pulgas' com a mais recente partilha que a apresentadora fez na sua página de Instagram. Conforme poderá ver de seguida, a anfitriã, de 46 anos, posa com Cláudio Ramos nos estúdios de informação da TVI, levantando a ponta do véu em relação ao que vem aí.

"Temos notícias fresquinhas, para dia 20", escreveu Cristina na legenda da partilha.

Fica agora a pergunta: o que será que vem aí?

Recorde-se que, recentemente, foi anunciado que Cláudio iria apresentar o 'Big Brother 2024', que irá estrear em março. Atualmente, o comunicador conduz o 'Desafio Final'.

