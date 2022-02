Chega ao fim a primeira experiência de Cristina Ferreira enquanto apresentadora de um reality show.

A diretora de entretenimento e ficção da TVI esteve à frente desta edição do 'Big Brother Famosos', cujos finalistas são Kasha, Jorge Guerreiro, Mário Jardel, Marta Gil e Catarina Siqueira, que termina este sábado, 26 de fevereiro.

Logo pela manhã, a apresentadora partilhou no Instagram uma reflexão sobre estes dias.

"Chega hoje ao fim esta primeira edição do 'Big Brother famosos'. Foi também para mim a primeira experiência enquanto apresentadora deste formato. Quando decidimos voltar com este reality show acreditávamos que ia ser um sucesso mas, ultrapassou todas as expectativas. O grupo foi extraordinário", começou por escrever.

"Volto a referir a coragem de quem se desafia ao entrar. Todos saem a dizer que foi a experiência das suas vidas. Durante estes dois meses o BB foi conversa diária de família, amigos e café. Levantou muitas questões e também memes. Conquistou miúdos e graúdos. E, chegados aqui, ainda não sabemos quem vai vencer. É hoje. Obrigada a todos", rematou.

