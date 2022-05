Em contagem decrescente para o lançamento de 'Sítio Bom', Cristina Ferreira divulgou nas suas redes sociais um teaser do documentário sobre a vida privada de Kasha, músico dos D.A.M.A. e vencedor do 'Big Brother Famosos'.

"Saí agora da sala de edição. Estou profundamente emocionada com o SÍTIO BOM. Em direto, amanhã, eu e o Kasha, juntos numa partilha crua, inédita e verdadeira. Centenas de horas de gravações. Partilhas emocionais de quem viu e sabia de tudo. Um caminho marcado pela tristeza e a noção dela. O Big Brother como motor da mudança. Do não quero ganhar o programa ao orgulho de ser o vencedor. Afinal o que é que o Big Brother trouxe? A resposta é surpreendente", escreveu na legenda do vídeo.

A diretora de ficção e entretenimento da TVI realçou ainda que o documentário vai sair às 23 horas desta quinta-feira, dia 12.

