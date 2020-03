A SIC, tal como a RTP e a TVI, tem adotado rigorosas medidas de prevenção contra o coronavírus. Sob o olhar de Cristina Ferreira, anfitriã das manhãs, a direção tem-se mostrado dotada de grande sensibilidade e empatia tanto com os telespectadores como com os rostos do canal. Gestos que mereceram o seu aplauso público.

Na noite desta sexta-feira, a apresentadora prestou generosos elogios ao diretor-geral, Daniel Oliveira: "Uma palavra hoje ao 'comandante'. Gerir uma estação de televisão neste período é tarefa dura mas, quando se consegue fazê-lo com coração, o resultado só pode ser o melhor. As pessoas são o mais importante para a SIC. A informação está a fazer o mais extraordinário dos trabalhos. O entretenimento vai continuar, ajustando-se à realidade. Sabemos da importância que este meio de comunicação ganha em tempos de isolamento e, para isso, continuamos a trabalhar. Daniel Oliveira, estamos juntos", escreveu.

"Só não podemos dar abraços. Mas não tarda nada resolvemos isso... Agradecer à família Balsemão. Por algum motivo sempre os designámos de... família", afirmou por fim.

