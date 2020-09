'O Dia de Cristina' é o nome do próximo programa de Cristina Ferreira na TVI, agora que assume também a função de diretora de entretenimento e ficção do canal. Depois do teaser promocional foram agora desvendadas as primeiras imagens do que se pensa ser o novo estúdio.

Esta sexta-feira, através dos Instagram Stories, a apresentadora mostrou que esteve com o realizador João Patrício a "organizar tudo", como afirmou na legenda de uma das imagens.

Tal como aconteceu quando assumiu as manhãs da SIC, Cristina Ferreira quer oferecer ao espectador um ambiente intimista. Espreite na galeria alguns detalhes da sua 'nova casa'.

