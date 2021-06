É segunda-feira e Cristina Ferreira decidiu iniciar a semana a evidenciar a sua faceta mais descontraída.

Como tal, elegeu para a primeira emissão do 'Cristina ComVida' um look casual no qual 'reinou' o conforto.

A apresentadora apareceu no pequeno ecrã com umas calças de ganga pretas e uma camisola de malha lilás. A combinar, umas sandálias de salto alto que acrescentaram elegância ao visual.

Vale ainda referir que o programa desta segunda-feira foi dedicado às expectativas dos pais sobre o futuro profissional dos filhos. "Os pais sonham sempre o futuro dos filhos. Mas os filhos têm sonhos que os pais não imaginam", lê-se na página de Instagram da apresentadora.

