O programa deste domingo, dia 6 de junho, do 'All Together Now' foi muito especial. Um dos momentos mais marcantes aconteceu quando Cristina Ferreira, apresentadora do formato, foi surpreendida pelo júri que se uniu para mostrar o enorme carinho que tem por ela.

"A equipa toda juntou-se para te fazer uma surpresa e mostrar-te o quão especial és para todos nós", disse Paulo Vintém.

A surpresa foi partilhada por Cristina nas redes sociais que notou: "O amor. Obrigada. A todos".

Ora veja:

