Cristina Ferreira voltou a dar que falar ao partilhar nas redes sociais esta quarta-feira, dia 15 de março, fotografias onde surge com um visual distinto daqueles a que nos habituou.

A apresentadora complementou o look com piercings com uma maquilhagem mais escura e optou ainda por roupa ousada.

A entrevista a Carolina Deslandes, no âmbito da mais recente edição da revista Cristina, foi o mote para as fotografias onde também surge a própria cantora.

Ora veja:

