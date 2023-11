Foi de sorriso no rosto que Cristina Ferreira chegou ao Tribunal de Sintra, esta manhã de quarta-feira, dia 8 de novembro, para ser ouvida no âmbito do processo interposto pela SIC.

Acompanhada pela advogada, a apresentadora não falou aos jornalistas mas, ainda assim, não recusou sorrir para os fotógrafos, conforme poderá ver na galeria.

Durante a tarde, será a vez de Francisco Pedro Balsemão, presidente executivo da Impresa, ser ouvido no tribunal.

A SIC, vale lembrar, exige uma indemnização de 12,3 milhões de euros pela quebra do contrato que ligava Cristina Ferreira ao grupo Impresa. O canal deu entrada com o processo contra a comunicadora em setembro de 2020, cerca de dois meses depois de Cristina ter deixado o terceiro canal para regressar à TVI, onde assumiu o cargo de diretora de Entretenimento e Ficção. Tornou-se ainda acionista do grupo Media Capital, que detém esta estação.

