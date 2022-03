Em 2022 a ModaLisboa contou com a presença de Cristina Ferreira. A apresentadora, que não é das presenças mais assíduas no evento, compareceu este sábado, dia 12, e contou com uma companhia especial.

Cristina fez-se acompanhar de Kevin Dias, ator e modelo português emigrado em França.

Kevin, que faz parte do elenco da série 'Emily in Paris', está atualmente de passagem por Lisboa.

Nas redes sociais, Cristina e o ator partilharam um vídeo conjunto dos momentos em que ambos se preparavam para brilhar na ModaLisboa.

