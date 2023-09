Esta quinta-feira, 14 de setembro, a apresentação do 'Diário' do 'Big Brother' ficou a cargo de Cristina Ferreira. A apresentadora do reality show da TVI garantiu "novidades", tendo aproveitado para mostrar o visual que escolheu para usar hoje.

Trata-se de um romântico vestido preto, rendado, modelo resultante de uma parceria entre a Guess e Marciano.

Se quiser ter um igual, então terá que desembolsar cerca de 280 euros.

Ora veja:

