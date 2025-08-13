Já não é novidade que Cristina Ferreira está mais que empenhada em levar um estilo de vida saudável. A apresentadora da TVI pratica cada vez mais exercício físico - entre ginásio, onde faz musculação e pilates - e a alimentação o mais natural possível é outra das suas conquistas.

Numa recente partilha nas stories do Instagram, Cristina respondeu a uma questão de uma seguidora que lhe falou sobre os seus novos hábitos.

"Porque mudou a sua alimentação? Parecia já ter alimentação saudável", perguntou a fã.

"Porque estou perto da menopausa e o corpo já não respondia. Sentia-me inchada, com acumulação de gordura, muita inflamação.

Com a ajuda das gomas (da sua marca e que reduzem o apetite) consegui ir reduzindo o apetite e retirar açúcar, leite e pão (não totalmente). Também intensifiquei a musculação. E faz toda a diferença", explicou a cara da TVI.



© Instagram - Cristina Ferreira

O que mudou na rotina de Cristina Ferreira? "Aos 50 anos vou estar incrível"

A apresentadora tem vindo a mudar os seus hábitos há uns bons meses. E de forma a inspirar as seguidoras, a cara da TVI tem partilhado o que mudou na sua rotina.

"Tenho cada vez mais consciência do meu corpo e das mudanças que os 40 trouxeram. Tenho lido muito sobre o assunto, faço muitas perguntas aos laboratórios com os quais trabalhamos na GIRA e, a conclusão é sabida: alimentação, exercício e suplementação.

Acordo às 6h para treinar (apetecia-me ficar na cama mas a cama não ganha esta batalha), vou ao pilates, tenho aumentado a exigência, com mais peso e mais musculação. [...] Tenho incluído mais proteína nas refeições e obrigo-me a beber água mais vezes e logo ao acordar. A retenção na minha vida é real.

Tudo é uma questão de hábito e vou mudando os meus. Aos 50 vou estar incrível (escrevi isto na minha mente há muito tempo). Foco e persistência. Só assim se consegue. Podia era ser mais fácil", revelou a comunicadora numa publicação onde se mostrava a treinar pilates.