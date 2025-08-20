Cristina Ferreira não escondeu nada dos seguidores e partilhou no Instagram esta quarta-feira, 20 de agosto, os segredos da sua mudança de vida (física e mental) aos 47 anos.

"Estou determinada, focada e feliz. Os últimos tempos têm sido de adaptação. Há já muitos anos que tento ter uma vida saudável e cuidada. Mas nos últimos tempos quis dar o salto.

Os 47 trazem alguma resistência mas pequenas mudanças fazem a diferença. Isto é apenas o início do processo. Com equilíbrio e excepções. Mas gosto de sentir que estou a fazer por mim. E gosto de sentir que, desse lado, se têm sentido motivados a fazer o mesmo", começou por explicar a colega de Cláudio Ramos.

"Adoro receber as vossas fotos com o vosso pequeno-almoço, as vossas dúvidas sobre suplementação e os elogios que me chegam. Estamos juntos. E cada vez melhor", referiu a comunicadora na legenda da publicação onde enumera os novos hábitos.

E quais são os novos hábitos de Cristina Ferreira?

A consciência de que era preciso mudar hábitos. As caminhadas começaram há muitos anos e são a minha meditação. O pequeno-almoço passou a incluir proteína e o pão e o leite deixaram de ser consumidos diariamente (há dias que são exceção, quando tenho saudades). Sempre treinei para manter e não desafiava o meu corpo. Estou a intensificar a musculação (essencial na minha idade). Estou no início mas a evoluir. Bebo água assim que acordo. Tento meio litro ainda antes do pequeno-almoco. Sinto que ajuda muito na retenção. A suplementação passou a fazer parte da minha vida. Com a Gira tenho aprendido muito sobre o corpo feminino e das suas necessidades. Ouvir os especialistas dá-me um conhecimento incrível do que ajuda a viver melhor . Aposto na proteína e legumes em todas as refeições e quase nada de arroz, massa e batata. Gosto de ir a restaurantes e não abdiquei desse prazer. Faço escolhas conscientes. Não peço pão nem sobremsa. Retirar o açúcar tem efeitos imediatos na energia e no funcionamento do organismo. Procurar paz a cada dia. Desligar do que me provoca picos de stress e equilibrar com a adrenalina que é uma constante na minha profissão. Ser feliz. Uma escolha diária.

As reações à partilha de Cristina Ferreira

As reações à partilha da comunicadora não se fizeram esperar. Muitos seguidores dizem-se inspirados pela sua força e dedicação.

"Adoro! Sinto o mesmo, mas aos 40. E venho aqui buscar motivação"; "A Cristina é um orgulho e eu não sei como há quem não ache isso"; "Ser feliz é realmente uma escolha, às vezes as pessoas não entendem que vem tudo do mindset" e ainda: "52 anos e estou no mesmo processo! Alimentação, musculação, suplementação e mudança de prioridades na minha vida", são algumas das palavras deixadas pelos seguidores da apresentadora.