Enquanto grande parte das pessoas se mantém em casa de quarentena, Cristina Ferreira continua a fazer o seu programa da manhã da SIC e a fazer companhia a milhares de espectadores. A acompanhá-la, a apresentadora tem tido uma equipa (mais reduzida que o normal).

Ora, uma das suas publicação no Instagram foi precisamente a elogiar essa equipa: "As máscaras não conseguem esconder o olhar. E nele estará sempre a paixão com que uma equipa inteira faz televisão. E hoje volta a ser dia de agradecer a todos. Os que ali estão, os que andam em reportagem na rua, os que estão em casa a trabalhar. E a si. Que nos deixa entrar em casa todos os dias", afirmou na legenda da imagem.

