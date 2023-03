Cristina Ferreira conduz esta terça-feira, 28 de março, uma emissão especial de 'O Triângulo'.

A apresentadora anunciou pela manhã que vai conduzir um diário especial esta tarde.

"Hoje há diário especial, às 18h00 lá estou com o programa", revelou através do Instagram ao mostrar o look que elegeu para rumar a mais um dia de trabalho na TVI.

Ao que tudo indica, Cristina Ferreira falará à casa para salvar um dos nomeados em risco de expulsão no próximo domingo.

Recorde-se que estão nomeados Ângelo Dala, Lara Moniz, Alice Santos, Rafael Mota e Tiago Graça.

