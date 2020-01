Cristina Ferreira aproveitou o fim de semana para anunciar aos seus admiradores uma novidade que a enche de orgulho. A apresentadora acaba de lançar uma edição especial do seu projeto mais surpreendente, que é como quem diz: do perfume MEU.

"Outubro de 2014. Era lançado o MEU. Hoje chega uma edição especial do meu projeto mais surpreendente de sempre. Até hoje não me esqueço do quão mágico foi todo o processo. E continua a ser o perfume mais vendido de sempre. A partir de hoje , num vendedor LR Junto de si", anunciou a 'rainha' das manhãs da SIC na sua conta oficial de Instagram.

Questionada pelos seguidores, a apresentadora esclareceu que esta edição tem exatamente a mesma fragrância que a anterior.

