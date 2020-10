Depois de a imprensa ter levantado o rumor de que existia tensão entre Cristina Ferreira e Helena Coelho, eis que surge uma nova polémica: a apresentadora teria dado um raspanete a Ruben Rua.

Os dois rumores têm por base um vídeo, sem som, de uma videochamada onde Cristina reúne com a equipa do programa apresentado por Ruben e Helena - 'VivaVida'.

Perante a especulação que dava conta do alegado mal-estar com Ruben Rua, e depois de Helena Coelho já ter esclarecido a alegada tensão referente à sua pessoa, Cristina Ferreira quis reagir publicamente.

"A quantidade de notícias parvas que já saíram depois deste vídeo levam-me a acreditar que a nível de criatividade estamos ao nível máximo da excelência em Portugal. E transformar uma reunião de uma equipa num raspanete ao Ruben é ainda mais inacreditável. Isto é que dá roer as unhas, Helena", começa por apontar a apresentadora.

Quanto ao facto de 'VivaVida' não estar a conseguir vencer as audiências televisivas, outro dos pontos apontados para o alegado clima de tensão na reunião, a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI defende: "E tenho muito orgulho no projeto 'VivaVida' que está a dar os primeiros passos. E esta semana com o desafio extra de o Ruben estar em isolamento e a Helena a apresentar sozinha".

Recorde-se que Helena Coelho terá, esta semana, de apresentar sozinha o programa das tarde de sábado pelo facto de Ruben Rua se encontrar com isolamento profilático, depois de ter estado com uma pessoa infetada. Uma situação que se repete com Cristina Ferreira, que estava já em isolamento antes do amigo.

