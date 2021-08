Cristina Caras Lindas revelou que está neste momento internada num hospital, sem partilhar mais informações sobre a situação que atravessa.

Este sábado, a figura pública escreveu no Facebook: "E volto a este lugar que conheço profundamente e onde tantas vidas se salvam, entre médicos que são anjos enfermeiros guerreiros e cuidadores que misturam carinho nos remédios".

"Alguém abriu a janela do meu quarto, lá fora o ruído da cidade fez me vibrar e numa nesga de céu azul, consegui ler a palavra acreditar. Está a ser difícil, mas não é nada grave. Parece que partilhar com quem gosta de mim me fará ter mais força. Até breve", acrescentou.

