Cristina Branco tem decidido manter o silêncio, quando confrontada pelos jornalistas, sobre o processo relacionado com a morte de Sara Carreira, no qual é uma das arguidas. Foi, no entanto, nas redes sociais que a fadista optou por se pronunciar.

Cristina emitiu um comunicado no qual reagiu à condenação de 1 ano e 4 meses pelo seu envolvimento no acidente que vitimou a jovem cantora, tendo começado por escrever: "Ao longo deste processo, remeti-me ao silêncio para não alimentar especulações e para não legitimar as recorrentes fugas ao segredo de justiça a que fui assistindo ao longo deste tempo".

"Ainda hoje, a informação que está a circular é imprecisa e pode induzir em erro quem a ela aceda. Acima de tudo, tentei sempre proteger a minha família, não a expondo a todo este mediatismo. Considero ser este o momento em que posso e devo manifestar-me, o que escolho fazer por aqui", justificou depois a cantora.

Cristina Branco deixou claro que lamenta "profundamente a vida que se perdeu e o sofrimento que essa morte causou", bem como lamenta "também ter estado envolvida naquele acidente, e por conseguinte neste processo, desde o dia 5 de dezembro de 2020 até à data de hoje". "Esse facto causou-me sofrimento e perturbação como nunca tinha sentido. Sabemos que a vida nos traz momentos de infortúnio, seja num acidente ou noutro tipo de situações fora do nosso controlo e que é suposto estarmos à altura desses momentos. Foi isso que tentei e continuarei a tentar", acrescentou.

Já perto do fim, Cristina vincou que na noite do fatídico acidente "circulava respeitando os limites de velocidade e na faixa mais à direita possível", no cumprimento daquilo que era "exigível". Dessa forma, e embora respeite a decisão judicial que demonstra "sensibilidade e justeza" por "distinguir" o seu envolvimento com o dos restantes arguidos, sublinha: "Não posso concordar com a condenação e pondero interpor recurso da mesma".

"Sempre separei a minha vida pessoal da profissional e continuarei a fazer assim no futuro. Mas é certo que foi no processo artístico e na música que encontrei alento neste período. Será assim que, agora, vou continuar", conclui Cristina Branco.

A artista, de 51 anos, desativou os comentários da publicação e não acrescentou, entretanto, quaisquer comentários.